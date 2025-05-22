SOLOTÜRK Giresun'da gösteri uçuşu yaptı

Alparslan Türkeş Parkı ve Giresun Kalesi'nde uçuşu izleyen vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar da gösteriyi teknelerle denizden takip etti.

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