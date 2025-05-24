Giresun'un lezzetleri gastronomi festivalinde tanıtıldı

Giresun'un yöresel ürünlerinin tanıtıldığı gastronomi festivali başladı.

Valilik koordinesinde Giresun Belediyesi ile Giresun Turizm Tanıtma Platformu işbirliğinde Atatürk Meydanı'nda organize edilen "Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali"nde yöreye özgü sakarca, diken ucu kavurması, galdirik, kara lahana ve fındık yaprağı sarması gibi ot yemekleri tanıtıldı.

Piraziz köftesi, Görele dondurması, fındıklı ve üzüm pekmezinden yapılan tatlı ve içecekler de stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivalde, yöresel yemeklerle ilgili söyleşiler, yemek yarışmaları ile şeflerin yöresel otlarla yaptığı yemek gösterileri de gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere, festivalin, turizme, iyi tarım ve sağlığa hizmet edeceğini söyledi.

Serdengeçti, Türk Mutfağı Haftası etkinliğini de Gastronomi Festivali ile birleştirdiklerini ifade ederek, bunun da festivale çeşitlilik kattığını aktardı.

Kentin lezzetlerinin en önemli özelliğinin vejetaryen mutfağına hitap etmesi olduğunu anlatan Serdengeçti, "Mutfağımızın özellikle zengin otlardan oluşması, kadim mirasın asırlarca oluşturulan kültüründen gelen bu eşsiz lezzetler hem Giresun'umuza hem ulusumuza hem de dünyamıza hayırlı olsun." dedi.