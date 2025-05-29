Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:10 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.

        İlçedeki spor salonunda organize edilen sergide, el sanatları, giyim ve görsel sanatlar alanında kursiyerlerin ortaya çıkardığı ürünler yer aldı.

        Merkez müdürü Zeynep Yavuz, açılan çeşitli kurslarla kursiyerlerin bilgi ve becerilerinin geliştiğini belirterek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

        Sergiye, Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, Emniyet Amiri Ahmet Ali Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Oto yıkamacı alevlerin arasında kaldı! Kahreden haber!
        Oto yıkamacı alevlerin arasında kaldı! Kahreden haber!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Şebinkarahisar'da geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan ürünler sergilendi
        Şebinkarahisar'da geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan ürünler sergilendi
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da el sanatları sergisi düzenlendi
        Giresun'da el sanatları sergisi düzenlendi
        Görele Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı
        Görele Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı
        Giresun'da sarı dağ gülleri çayırları süsledi
        Giresun'da sarı dağ gülleri çayırları süsledi
        Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı
        Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı