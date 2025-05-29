Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Merkez müdürü Zeynep Yavuz, açılan çeşitli kurslarla kursiyerlerin bilgi ve becerilerinin geliştiğini belirterek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

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