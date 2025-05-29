Espiye'de peştamal ve keşan bezinden dikilen kıyafetler sergilendi
Giresun'un Espiye ilçesinde peştamal ve keşan bezi kullanılarak hazırlanan kıyafetler sergilendi.
Giresun'un Espiye ilçesinde peştamal ve keşan bezi kullanılarak hazırlanan kıyafetler sergilendi.
Yöresel Peştamal ve Keşan Değerlendirme projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından dikilen kıyafetler yıl sonu sergisinde davetlilerin beğenisine sunuldu.
Usta öğretici Lütfiye Cüce, bölgedeki kına geceleri ve düğünlerde genellikle içerisinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu yörelerinin motiflerini taşıyan kaftanlar giyildiğine dikkati çekti.
Amaçlarının Giresun'un kültürel değerleri arasında yer alan peştamal ve keşan bezini unutturmayıp ön plana çıkarmak olduğunu vurgulayan Cüce, "Anneannelerimiz, babaannelerimiz yokluk içinde, gaz lambaları altında ilmek ilmek dokuyup, güzel motifli kumaşlar ortaya koymuşlar. Her bir motif o kadar güzel anlamlar taşıyor ki şiir yazılabilir. Kimi motif de ayrılık, kimi motife sevgi. Biz bunları gençlere ulaştırmak istiyoruz." dedi.
Cüce, gençlerin bu kumaşlardan dikilen abiye ve kaftanları giymelerini sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.
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