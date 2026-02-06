Habertürk
Habertürk
        Altınpost Giresunspor hentbol takımı taraftarlardan destek istedi

        Altınpost Giresunspor hentbol takımı taraftarlardan destek istedi

        Altınpost Giresunspor, Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbul Gençlik ile oynayacağı maç için taraftarlardan destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:49 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:49
        Altınpost Giresunspor hentbol takımı taraftarlardan destek istedi
        Altınpost Giresunspor, Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbul Gençlik ile oynayacağı maç için taraftarlardan destek istedi.

        Kulübün İcra Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, takımın kısıtlı imkanlara rağmen kazandığı başarılarla Giresun'a gurur yaşattığı belirtildi.

        Yeşil-beyazlı ekibin, sezon başından bu yana sergilediği azimli mücadeleyle ligin en dikkati çeken takımlarından biri haline geldiğine işaret edilerek başarılı sezon geçirildiği aktarıldı.

        Açıklamada, İstanbul Gençlik maçının önemli olduğu vurgulanarak 8 Şubat Pazar saat 17.00'de Hüseyin Avni Alpaslan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaya taraftarlar davet edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

