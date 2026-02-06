Habertürk
        Giresun Haberleri

        Giresun'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Giresun'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:12 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:12
        Giresun'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Giresun'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        İl Müftülüğü ile AFAD Müdürlüğü işbirliğinde Hacı Miktat Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

        AFAD personelince vatandaşlara ikramda bulunuldu, afet farkındalığı bilgileri içeren broşür dağıtıldı.


        Programa, Giresun AFAD Müdürü Ahmet Tuğhan Sakarya, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

        Espiye ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen programda da depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

