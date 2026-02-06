Görele'de çocuk bakım odası hizmete açıldı

Giresun'un Görele ilçesindeki Hayrullah Koç parkında oluşturulan çocuk bakım odası hizmete girdi. Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, açılış programında, anne ile çocuklarının ihtiyaçlarını modern ve hijyenik ortamda giderebilmelerini sağlayan bir hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi. Programa, İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

