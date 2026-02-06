Habertürk
        Görele'de çocuk bakım odası hizmete açıldı

        Görele'de çocuk bakım odası hizmete açıldı

        Giresun'un Görele ilçesindeki Hayrullah Koç parkında oluşturulan çocuk bakım odası hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:36 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:40
        Görele'de çocuk bakım odası hizmete açıldı
        Giresun'un Görele ilçesindeki Hayrullah Koç parkında oluşturulan çocuk bakım odası hizmete girdi.

        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, açılış programında, anne ile çocuklarının ihtiyaçlarını modern ve hijyenik ortamda giderebilmelerini sağlayan bir hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

        Programa, İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

