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        Piraziz'de seyir terası yapılacak

        Giresun'un Piraziz ilçesinde seyir terası projesi hayata geçirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:54
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        Piraziz'de seyir terası yapılacak
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde seyir terası projesi hayata geçirilecek.

        Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, seyir terası ile oluşacak yeni yaşam alanının ilçeye değer katacağını belirtti.

        Atıl vaziyetteki alanı cazibe merkezi haline getireceklerini vurgulayan Ayyıldız, "Vatandaşlarımızın dinlenip keyifle vakit geçirebileceği, denizi ve ilçemizin güzelliklerini seyredebileceği nezih bir ortam oluşturuyoruz. Projemiz, yap-işlet-devret modeliyle belediyemiz denetiminde çok yakında başlıyor. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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