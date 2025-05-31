Piraziz'de seyir terası yapılacak

Atıl vaziyetteki alanı cazibe merkezi haline getireceklerini vurgulayan Ayyıldız, "Vatandaşlarımızın dinlenip keyifle vakit geçirebileceği, denizi ve ilçemizin güzelliklerini seyredebileceği nezih bir ortam oluşturuyoruz. Projemiz, yap-işlet-devret modeliyle belediyemiz denetiminde çok yakında başlıyor. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, seyir terası ile oluşacak yeni yaşam alanının ilçeye değer katacağını belirtti.

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