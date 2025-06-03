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        Giresun Valisi Serdengeçti'den Bulancak'a ziyaret

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bulancak ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:17 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:17
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        Giresun Valisi Serdengeçti'den Bulancak'a ziyaret
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bulancak ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Protokol üyeleri ile muhtarlarla Öğretmenevinde organize edilen programda bir araya gelen Serdengeçti, köy ve mahallerde kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak için görüş alışverişinde bulundu.

        Bulancak Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'ne bağlı Bulancak Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi ziyaret eden Serdengeçti, kadınların ortaya çıkardığı el emeği ürünleri inceledi.

        Serdengeçti, ilçedeki kamu binalarını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyaretlerde Serdengeçti'ye, Kaymakam Ünal Koç ve Belediye Başkanı Necmi Sıbıç da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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