Giresun Üniversitesi'nde bazı yeni bölüm ve programlara öğrenci alınacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla Giresun Üniversitesi'nde bazı yeni bölüm ve programlara öğrenci alımı yapılacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi bölümlerine 60 öğrenci alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı, Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Enerji Tesisleri İşletmeciliği ve Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu web tasarımı ve kodlama programlarına da 90 öğrenci alınacağı ifade edildi.

Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun 2025-2026 öğretim yılında ilk kez öğretim faaliyetlerine başlayacağına işaret edilerek, "Öğrenci alımına onay verilen her bir bölüm ve programın özel bir alan içermiş olması, bir çoğunun ülkemizde yalnızca belli üniversitelerde bulunması durumunun üniversitemizi nitelik ve kalite açısından daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Bu önemli 6 bölüm ve programın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.