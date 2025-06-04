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        Şebinkarahisar'da bilim şenliği düzenlendi

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bilim şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:38 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:45
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        Şebinkarahisar'da bilim şenliği düzenlendi
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bilim şenliği gerçekleştirildi.

        Hasan Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından organize edilen şenlikte bilimsel projeler, bilgilendirici stantlar ve 3 boyutlu materyal tasarımları yer aldı.

        Sportif oyunlar ve çeşitli yarışmaların bulunduğu şenliğe, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Resul Tuncer, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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