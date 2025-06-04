Şebinkarahisar'da bilim şenliği düzenlendi

Sportif oyunlar ve çeşitli yarışmaların bulunduğu şenliğe, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Resul Tuncer, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hasan Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından organize edilen şenlikte bilimsel projeler, bilgilendirici stantlar ve 3 boyutlu materyal tasarımları yer aldı.

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