Karate sporcularından Yağlıdere Belediye Başkanı İbaş'a ziyaret

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayan İbaş, başarılı gençleri maddi ve manevi olarak desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.