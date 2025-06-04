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        Karate sporcularından Yağlıdere Belediye Başkanı İbaş'a ziyaret

        Yağlıdere Karate Spor Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Yaşar İbaş'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:33
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        Karate sporcularından Yağlıdere Belediye Başkanı İbaş'a ziyaret
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        Yağlıdere Karate Spor Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Yaşar İbaş'ı makamında ziyaret etti.

        İbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcuları tebrik etti.

        Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayan İbaş, başarılı gençleri maddi ve manevi olarak desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Ziyarette milli antrenör Murat Yıldız da yer aldı.

        Sporcular bir süre önce Ordu'da düzenlenen iller arası karate müsabakalarında başarı elde etmişti.

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        Galeri

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