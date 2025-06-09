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        Giresun'da cankurtaran ekibi yaz dönemi hazırlıklarını tamamladı

        Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki cankurtaran ekibinin yaz dönemi için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:39 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:39
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        Giresun'da cankurtaran ekibi yaz dönemi hazırlıklarını tamamladı
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        Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki cankurtaran ekibinin yaz dönemi için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekibin gerekli birikim ve donanıma sahip isimlerden oluştuğu ifade edildi.

        Açıklamada, yaz dönemi için görevlilerin gerekli eğitimleri aldıklarına işaret edilerek, "Yaz aylarında sahillerimizde vatandaşlarımızın güvenliği bizim için öncelikli. Bu nedenle cankurtaran ekiplerimizi sezon yaklaşırken profesyonel bir şekilde hazırlıyoruz. Ekiplerimiz üç ayı aşkın bir süre için göreve hazır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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