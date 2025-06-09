Giresun'da cankurtaran ekibi yaz dönemi hazırlıklarını tamamladı
Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki cankurtaran ekibinin yaz dönemi için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.
Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki cankurtaran ekibinin yaz dönemi için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekibin gerekli birikim ve donanıma sahip isimlerden oluştuğu ifade edildi.
Açıklamada, yaz dönemi için görevlilerin gerekli eğitimleri aldıklarına işaret edilerek, "Yaz aylarında sahillerimizde vatandaşlarımızın güvenliği bizim için öncelikli. Bu nedenle cankurtaran ekiplerimizi sezon yaklaşırken profesyonel bir şekilde hazırlıyoruz. Ekiplerimiz üç ayı aşkın bir süre için göreve hazır." denildi.
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