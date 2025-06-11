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        Espiye'de çevre etkinliği düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak için etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:56
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        Espiye'de çevre etkinliği düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak için etkinlik yapıldı.

        Espiye Belediyesince Esentepe parkında organize edilen etkinlikte çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Belediye Başkanı Erol Karadere, burada yaptığı konuşmada, ilçe genelinde 470 kilogram atık pil ve 740 kilogram bitkisel atık yağ toplandığını söyledi.

        Karadere, çevreye zarar veren atıkların doğru şekilde geri kazanımlarının sağlandığını, halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Etkinliğe, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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