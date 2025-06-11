Espiye'de çevre etkinliği düzenlendi

Etkinliğe, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Belediye Başkanı Erol Karadere, burada yaptığı konuşmada, ilçe genelinde 470 kilogram atık pil ve 740 kilogram bitkisel atık yağ toplandığını söyledi.

Giresun'un Espiye ilçesinde çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak için etkinlik yapıldı.

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