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        Giresun'da asfalt plenti tesisi kurulması çalışmaları devam ediyor

        Giresun İl Özel İdaresince Tirebolu ilçesinde asfalt plenti tesisi kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:44 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:44
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        Giresun'da asfalt plenti tesisi kurulması çalışmaları devam ediyor
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        Giresun İl Özel İdaresince Tirebolu ilçesinde asfalt plenti tesisi kurulacak.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentin altyapısına katkı sağlayacak 35 milyon lira bedelli tesisin kurulum çalışmaları devam ediyor.

        Harşit Vadisi'nde yer alan tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip olacak. Üretilecek sıcak asfalt, il genelindeki 550 köy yolu ile diğer yol ağlarında kullanılacak.

        Yolların kalitesinin artmasıyla vatandaşa daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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