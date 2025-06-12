Giresun'da asfalt plenti tesisi kurulması çalışmaları devam ediyor

Yolların kalitesinin artmasıyla vatandaşa daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.

Harşit Vadisi'nde yer alan tesis, saatte 160 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip olacak. Üretilecek sıcak asfalt, il genelindeki 550 köy yolu ile diğer yol ağlarında kullanılacak.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentin altyapısına katkı sağlayacak 35 milyon lira bedelli tesisin kurulum çalışmaları devam ediyor.

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