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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:59 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:59
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda L.D. isimli kişiyi yakaladı.

        Zanlı ile birlikte 282 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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