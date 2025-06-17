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        Bayburt'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bayburt'ta tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 19:29 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:35
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        Bayburt'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Bayburt-Erzincan kara yolunun Demirözü yol ayrımında Metin K. (60) idaresindeki 61 ADG 763 plakalı tır karşı yönden gelen Selami N. (44) yönetimindeki 34 EJ 6738 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonette bulunan İlkay U. (22) olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan sürücüler Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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