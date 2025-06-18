Giresun'da kahverengi kokarca ile mücadele edecek samuray arıları doğaya salındı

Giresun'da, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya salınmaya başlandı.

Keşap ilçesine bağlı Düzköy'deki fındık bahçesinde organize edilen programda, Fındık Araştırma Enstitüsünde üretilen samuray arılarının bir kısmı doğaya bırakıldı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, gazetecilere, il genelinde 90 bin samuray arısı salımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Samuray arılarının kahverengi kokarcaların larvalarında çoğalarak zararlı türün yayılmasının önüne geçtiğini belirten Serdengeçti, istilacı türün doğadaki panzehrinin samuray arıları olduğunu ifade etti.

Serdengeçti, kokarcanın tarım ürünlerinin tümünü hedef alabildiğini vurgulayarak, "Fındık, Karadeniz'in stratejik bir ürünü aynı zamanda tarım, ihracat ve ülkemizin tarıma dayalı sanayisi açısından son derece önemli. Bu mücadeleye devam edip inşallah kokarcanın bertaraf edilmesini hep birlikte sağlayacağız." dedi.