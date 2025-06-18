Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şampiyon öğrencileri ağırladı

Makamında misafir ettiği öğrencilerin taleplerini dinleyen Kavanoz, şampiyon öğrencileri tebrik etti.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, liseler arası karete, rafting, floor curling, bocce, voleybol ve dart turnuvalarında birinci olan öğrencilerle bir araya geldi.

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