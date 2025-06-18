Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şampiyon öğrencileri ağırladı
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, liseler arası karete, rafting, floor curling, bocce, voleybol ve dart turnuvalarında birinci olan öğrencilerle bir araya geldi.
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, liseler arası karete, rafting, floor curling, bocce, voleybol ve dart turnuvalarında birinci olan öğrencilerle bir araya geldi.
Makamında misafir ettiği öğrencilerin taleplerini dinleyen Kavanoz, şampiyon öğrencileri tebrik etti.
Kavanoz, spor müsabakalarında başarı gösteren öğrencilere desteklerinin devam edeceğini kaydetti.
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