Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de çocuk festivali düzenlendi

        Espiye ilçesinde, "2. Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de çocuk festivali düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Espiye ilçesinde, "2. Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.

        Espiye Belediyesince Esentepe Parkı'nda organize edilen festivalde çocuklar, animasyon, okçuluk, yüz boyama ve boyama atölyeleri gibi aktivitelere katıldı.

        Belediye Başkanı Erol Karadere, çocukları gün boyu sürecek festivalde eğlenmeye davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        İnkumu sahilinde çevre katliamı! 2 gün deniz yasağı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!

        Benzer Haberler

        Belediye başkanı, üniversite adayının bileziğini penseyle keserek sınava ye...
        Belediye başkanı, üniversite adayının bileziğini penseyle keserek sınava ye...
        Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 55 bini aşkın samuray arısı...
        Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 55 bini aşkın samuray arısı...
        Sodalı suları ve yaylalarıyla ünlü Dereli, doğa tutkunlarını ağırlıyor
        Sodalı suları ve yaylalarıyla ünlü Dereli, doğa tutkunlarını ağırlıyor
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, DOKAP Şebinkarahisar Projeleri İmza Tören...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, DOKAP Şebinkarahisar Projeleri İmza Tören...
        Bakan Kacır, Giresun'da Hasan-Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi...
        Bakan Kacır, Giresun'da Hasan-Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi...
        Bakan Kacır: 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize adım adım birlikte yürüyeceğiz
        Bakan Kacır: 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize adım adım birlikte yürüyeceğiz