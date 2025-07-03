Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ceza kesildi

Açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceği, bu tür eylemlerin adli ve idari yönden takipçisi olunacağı kaydedildi.

Söz konusu paylaşımın Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığınca ihbar kabul edildiği ve Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Şahıs hakkında gerekli adli tahkikat yürütülmüş ve cezai işlem uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulancak ilçesinin Aydındere beldesinde ikamet eden O.D'nin, Ordu'da trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullandığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

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