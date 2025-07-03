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        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut olacak

        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:05
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        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut olacak
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        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya nakledilecek.

        Düşme sonucu getirildiği Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 50 yaşındaki kadın hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

        Hastanenin organ ve doku nakil birimince yapılan görüşme sonucu aile, organ bağışını kabul etti.

        Beyin ölümü gerçekleşen kişinin iki böbreği, kalp ve karaciğeri uzman ekip tarafından alındı.

        Böbrekler ile karaciğer Samsun'da, kalp ise Ankara'da organ ve doku bekleyen hastalara nakil için gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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