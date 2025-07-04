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        Espiye Gençlik Merkezinin faaliyetleri devam ediyor

        Giresun'un Espiye ilçesindeki Gençlik Merkezinde çeşitli kurslar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:12 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:12
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        Espiye Gençlik Merkezinin faaliyetleri devam ediyor
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        Giresun'un Espiye ilçesindeki Gençlik Merkezinde çeşitli kurslar devam ediyor.

        Merkezde sportif ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra gençlerin kişisel gelişimine yönelik etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

        Gençlik Merkezi Müdürü Hatice Kahraman, merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerle gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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