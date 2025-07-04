Espiye Gençlik Merkezinin faaliyetleri devam ediyor
Giresun'un Espiye ilçesindeki Gençlik Merkezinde çeşitli kurslar devam ediyor.
Giresun'un Espiye ilçesindeki Gençlik Merkezinde çeşitli kurslar devam ediyor.
Merkezde sportif ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra gençlerin kişisel gelişimine yönelik etkinlikler de gerçekleştiriliyor.
Gençlik Merkezi Müdürü Hatice Kahraman, merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerle gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladıklarını belirtti.
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