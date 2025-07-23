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        Doğu Karadeniz fındık ihracatının yüzde 34'ü Giresun'dan

        ATAKAN ÇITLAK- Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında yapılan fındık ihracatının yüzde 34'ü Giresun merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:15
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        Doğu Karadeniz fındık ihracatının yüzde 34'ü Giresun'dan
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        ATAKAN ÇITLAK- Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında yapılan fındık ihracatının yüzde 34'ü Giresun merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığının verilerinden derlediği bilgiye göre, Giresun, Trabzon, Ordu, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den ocak-haziran döneminde yapılan fındık ve mamulleri ihracatından 1 milyar 397 milyon 145 bin 496 dolar gelir elde edildi.

        Bölge ihracatının yüzde 34'ü Giresun merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

        Giresun'dan Ocak-Haziran 2024'te 438 milyon 209 bin 304 dolar olarak kayıtlara geçen fındık ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artarak 480 milyon 791 bin 734 dolara ulaştı.

        - "Fındık ihracatını daha ileri götürmek için çabalıyoruz"

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, Giresun'un fındık ihracatındaki başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Kentten yapılan ihracatta fındık ve mamullerinin ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Bölük, "Fındık ihracatındaki gelişmeler ve artışlar bizleri memnun eden boyutta. Uzun yıllardır il bazında kaybettiğimiz ihracattaki liderliğimizi yeniden kazanmış olmak bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

        Bölük, söz konusu başarının yakalanmasında emek veren firmalara teşekkür ederek, "En küçüğünden büyüğüne herkes emek sarf ediyor. İhracatta da bunun karşılığını almış durumdayız. Bundan sonraki yıllarda da fındık ihracatını daha ileri götürmek için çabalıyoruz. İhracattaki payımızı artırmak için borsa olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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