Yağlıdere'de köylerde kullanılacak iş makinesi hizmete girdi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde köylerdeki hizmetlerde kullanılacak yeni iş makinesi alındı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde köylerdeki hizmetlerde kullanılacak yeni iş makinesi alındı.
İl Özel İdaresince temin edilen yükleyici, Yağlıdere Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edildi.
İl Genel Meclis Üyesi Temel Işık, yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaç duyduğu iş makinesinin hizmete sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.