Yağlıdere'de vatandaşlara su kullanımı uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceğini ifade eden İbaş, içme suyu ile tarla, bahçe sulanmaması, halı ve araç yıkanmaması gerektiğini vurguladı.

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