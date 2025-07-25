Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Yağlıdere'de vatandaşlara su kullanımı uyarısı

        Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçe halkını su kullanımı konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağlıdere'de vatandaşlara su kullanımı uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçe halkını su kullanımı konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.

        İbaş, yaptığı açıklamada, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara bağlı kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azaldığını belirtti.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceğini ifade eden İbaş, içme suyu ile tarla, bahçe sulanmaması, halı ve araç yıkanmaması gerektiğini vurguladı.

        İbaş, bu konularda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerinin altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Şehit er, memleketi Giresun'da son yolcuğuna uğurlandı
        Şehit er, memleketi Giresun'da son yolcuğuna uğurlandı
        Şehit İkmal Er Semih Erdoğan, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit İkmal Er Semih Erdoğan, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit İkmal Er Semih Erdoğan'ın naaşı Giresun'a getirildi
        Şehit İkmal Er Semih Erdoğan'ın naaşı Giresun'a getirildi
        Giresun'a şehit ateş düştü
        Giresun'a şehit ateş düştü
        Görele'de sünnet şöleni düzenlendi
        Görele'de sünnet şöleni düzenlendi
        25 yıldır kullandığı sigarayı Sağlıklı Hayat Merkezinde bıraktı
        25 yıldır kullandığı sigarayı Sağlıklı Hayat Merkezinde bıraktı