Yağlıdere'de vatandaşlara su kullanımı uyarısı
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçe halkını su kullanımı konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçe halkını su kullanımı konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.
İbaş, yaptığı açıklamada, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara bağlı kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azaldığını belirtti.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceğini ifade eden İbaş, içme suyu ile tarla, bahçe sulanmaması, halı ve araç yıkanmaması gerektiğini vurguladı.
İbaş, bu konularda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerinin altını çizdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.