Güce ve Yağlıdere'de yeni spor tesisleri yapılacak

Giresun'un Güce ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu, Yağlıdere ilçesinde ise futbol sahası yapımı için çalışma başlatıldı.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yaptıkları görüşmelerde her iki tesis için gerekli sözleri aldıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile spor tesisleri konusunda sözleşme imzalanarak sürecin başladığını vurgulayan Temür, "İnşallah en kısa sürede bu iki projenin ihalesi gerçekleştirilecek, ardından yapım çalışmaları hızla başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Temür, tesislerin yapım sürecini yakından takip ederek, gençlerin ve spor tutkunlarının hizmetine en kısa sürede sunacaklarını kaydetti.