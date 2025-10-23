Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        PTT, Giresun'da 185. müşterisine pul kataloğu hediye etti

        Giresun'da, PTT'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 185. müşteriye pul kataloğu hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:27 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:27
        PTT, Giresun'da 185. müşterisine pul kataloğu hediye etti
        Giresun'da, PTT'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 185. müşteriye pul kataloğu hediye edildi.

        PTT'nin kuruluş yıl dönümünde, Giresun Müdürlüğünde işlem yapan 185. müşteri Arzu Topuz oldu.

        Giresun PTT Başmüdürü Şenel Yücel, Topuz'a PTT Pul Portföyü hediye etti.

        Yücel, yaptığı açıklamada, teşkilatın 185 yıllık onurlu yolculuğuna emek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, 185. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Topuz ise hediye için hem mutlu olduğunu hem de şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

        PTT'nin, Türkiye'nin güvenilir ve köklü bir kuruluşu olduğunu belirten Topuz, uzun yıllardır PTT'de işlem yaptığını, hizmetlerden de memnun olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

