Giresun'da düştüğü su kanalından kurtarılan vaşak tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan vaşak, tedavisinin ardından doğaya salındı.
İlçede su kanalına düşen vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.
Koruma altına alınan vaşak, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının NSosyal'deki hesabından vaşağın kurtarılmasına, tedavi edilmesine ve doğaya bırakılmasına ilişkin video paylaşıldı.
Paylaşımda, "Şebinkarahisar'da su kanalına düşen vaşak, Milli Parklar ekiplerimizin özverili çalışmasıyla yeniden özgürlüğüne kavuştu. Sıvı desteği, vitamin uygulamaları ve titiz tedavi sürecinin ardından doğaya bırakılan vaşak, yeniden ormanların sessiz koridorlarına döndü. Doğanın her canlısı için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
