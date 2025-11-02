Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Maçın ikinci yarısında konul ekip 46. dakikada Patao Dao ve 67. dakikada Melike Dinçel ile bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.