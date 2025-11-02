Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çekmeköy Bilgidoğa, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çekmeköy Bilgidoğa, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 2-1 yendi.

        Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        Maçın ikinci yarısında konul ekip 46. dakikada Patao Dao ve 67. dakikada Melike Dinçel ile bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Prolift Giresun Sanayispor'un golünü ise 64. dakikada Zote Nina kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"

        Benzer Haberler

        Giresun'da uyuşturucu operasyonu
        Giresun'da uyuşturucu operasyonu
        Giresun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Giresun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Giresun'da inşaat iskelesinden düşen kişi öldü
        Giresun'da inşaat iskelesinden düşen kişi öldü
        Soğukpınar'da çeşitli hizmetlerin verileceği binanın temeli atıldı
        Soğukpınar'da çeşitli hizmetlerin verileceği binanın temeli atıldı
        Doğal güzellikleriyle ünlü Giresun'un Dereli ilçesinde güz renkleri hakim o...
        Doğal güzellikleriyle ünlü Giresun'un Dereli ilçesinde güz renkleri hakim o...
        Giresun'da üniversite öğrencileri resim sergisi açtı
        Giresun'da üniversite öğrencileri resim sergisi açtı