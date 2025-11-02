Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çekmeköy Bilgidoğa, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 2-1 yendi.
Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçın ikinci yarısında konul ekip 46. dakikada Patao Dao ve 67. dakikada Melike Dinçel ile bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Prolift Giresun Sanayispor'un golünü ise 64. dakikada Zote Nina kaydetti.
