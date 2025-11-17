Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da trafik kazası sonrası darbedilen sürücünün ölümüyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan diğer araç sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 17:51 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da trafik kazası sonrası darbedilen sürücünün ölümüyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan diğer araç sürücüsü tutuklandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağındaki trafik kazasının ardından çıkan kavgada darbedilen Abdullah Coşkun'un (68) ölümüne ilişkin gözaltına alınan İ.İ'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Dün yaşanan olayda, İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun (68) idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpışmış, kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Bulancak'ta spor kompleksi yapılacak
        Bulancak'ta spor kompleksi yapılacak
        Giresun Teknopark ana idare binasının inşaat çalışmaları başladı
        Giresun Teknopark ana idare binasının inşaat çalışmaları başladı
        Kazadan sonra çıkan kavgada öldürülen emekli öğretmen toprağa verildi
        Kazadan sonra çıkan kavgada öldürülen emekli öğretmen toprağa verildi
        Kayak merkezi olmayan Giresun'da kayak sezonu Eğribel'de açıldı
        Kayak merkezi olmayan Giresun'da kayak sezonu Eğribel'de açıldı
        Kaza sonrası çıkan tartışma ölümle sonuçlandı
        Kaza sonrası çıkan tartışma ölümle sonuçlandı
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü