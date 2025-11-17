Giresun'da trafik kazası sonrası darbedilen sürücünün ölümüyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Dün yaşanan olayda, İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun (68) idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpışmış, kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan diğer araç sürücüsü tutuklandı.

