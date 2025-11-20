Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan köylere ziyaret
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Arpacak ve Gülburnu köylerini ziyaret etti.
Kavanoz, Gülburnu köyünde evlerinde ziyaret ettiği yaşlı ve hasta vatandaşlara sohbet gerçekleştirdi.
Arpacık köyündeki halk buluşması programına katılan Kavanoz, sorun ve talepleri dinledi.
