Giresun'da kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi

Giresun'da, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Debboy mevkisinde toplanan grup, Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, kadınların güvenliğini sağlamanın, haklarını korumanın ve her alanda güçlenmelerini desteklemenin en önemli görevleri olduğunu söyledi.

Modaoğlu, güçlü kadının güçlü aileyi, güçlü ailenin ise güçlü toplumu oluşturduğunun altını çizdi.

Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşların katıldığı program, "Aile ve Kadın" konulu fotoğraf sergisi açılması ve gökyüzüne balon bırakılmasıyla tamamlandı.