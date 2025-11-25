Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi

        Giresun'da, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:54 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:54
        Giresun'da kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi
        Giresun'da, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Debboy mevkisinde toplanan grup, Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, kadınların güvenliğini sağlamanın, haklarını korumanın ve her alanda güçlenmelerini desteklemenin en önemli görevleri olduğunu söyledi.

        Modaoğlu, güçlü kadının güçlü aileyi, güçlü ailenin ise güçlü toplumu oluşturduğunun altını çizdi.

        Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşların katıldığı program, "Aile ve Kadın" konulu fotoğraf sergisi açılması ve gökyüzüne balon bırakılmasıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

