        Giresun Haberleri

        Giresun'da görme engelli KOAH hastası UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

        Giresun'un Keşap ilçesinde görme engelli KOAH hastası, rahatsızlanması üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 22:15 Güncelleme: 02.01.2026 - 22:15
        Giresun'da görme engelli KOAH hastası UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
        Giresun'un Keşap ilçesinde görme engelli KOAH hastası, rahatsızlanması üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

        Armutdüzü köyünde yalnız yaşayan, görme engeli ve KOAH hastası 63 yaşındaki bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

        Kar yağışının ardından yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle bölgeye arazi tipi ambulans ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, İl Özel İdaresine ait iş makinesinin de yardımıyla hastalanan kişinin evine ulaştı.

        Hasta, ilk müdahalenin ardından köyde bekleyen ambulansla hastaneye sevk edildi.

