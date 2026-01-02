Giresun'da görme engelli KOAH hastası UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Kar yağışının ardından yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle bölgeye arazi tipi ambulans ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Armutdüzü köyünde yalnız yaşayan, görme engeli ve KOAH hastası 63 yaşındaki bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

