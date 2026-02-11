Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Görele Belediye Başkanı Dede'nin tutuklandığı soruşturmada 4 belediye çalışanının ifadesi alındı

        Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklandığı ve 4 belediye çalışanının ifadesine başvurulan soruşturma kapsamında telefon ve iletişim araçlarında inceleme devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 18:38 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görele Belediye Başkanı Dede'nin tutuklandığı soruşturmada 4 belediye çalışanının ifadesi alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklandığı ve 4 belediye çalışanının ifadesine başvurulan soruşturma kapsamında telefon ve iletişim araçlarında inceleme devam ediyor.

        "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Dede, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

        Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden 16 yaşındaki kız çocuğu ile aralarında geçtiği öne sürülen yazışmaları reddeden Dede, sosyal medya hesaplarının başka kişiler tarafından da kullanıldığını, uygulamanın belediyeye ait iletişim araçlarında açık olduğunu iddia etti.

        İfadesine başvurulan 4 belediye personeli ise uygulamanın kurumun iletişim araçlarında açık olduğu iddiasının doğru olmadığını belirtti.

        Ekiplerce belediyedeki söz konusu iletişim araçlarına ve 4 çalışanın telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

        - Olay

        Son Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmış ve 9 Şubat’ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

        Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Robot ve insansız hava aracı geliştirirken sebze ve meyve de yetiştiriyorla...
        Robot ve insansız hava aracı geliştirirken sebze ve meyve de yetiştiriyorla...
        Görele Belediye Başkanı Dede, tutuklandı (2)
        Görele Belediye Başkanı Dede, tutuklandı (2)
        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı
        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı
        Görele Belediye Başkanı Dede, yeniden ifadeye çağrıldı
        Görele Belediye Başkanı Dede, yeniden ifadeye çağrıldı
        CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede yeniden adliyede
        CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede yeniden adliyede
        Sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yürütüle...
        Sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yürütüle...