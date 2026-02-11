Görele Belediye Başkanı Dede'nin tutuklandığı soruşturmada 4 belediye çalışanının ifadesi alındı

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklandığı ve 4 belediye çalışanının ifadesine başvurulan soruşturma kapsamında telefon ve iletişim araçlarında inceleme devam ediyor.



"Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Dede, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.



Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden 16 yaşındaki kız çocuğu ile aralarında geçtiği öne sürülen yazışmaları reddeden Dede, sosyal medya hesaplarının başka kişiler tarafından da kullanıldığını, uygulamanın belediyeye ait iletişim araçlarında açık olduğunu iddia etti.



İfadesine başvurulan 4 belediye personeli ise uygulamanın kurumun iletişim araçlarında açık olduğu iddiasının doğru olmadığını belirtti.



Ekiplerce belediyedeki söz konusu iletişim araçlarına ve 4 çalışanın telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.



- Olay



Son Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmış ve 9 Şubat’ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.



Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.













