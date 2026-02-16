Giresun'da su deposunun üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Güce ilçesinde su deposunun üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde su deposunun üzerinde oturan 76 yaşındaki A.K. dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.