        Giresun Haberleri

        Giresun'da su deposunun üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti

        Giresun'un Güce ilçesinde su deposunun üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 20:07 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:07
        Giresun'da su deposunun üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti
        Giresun'un Güce ilçesinde su deposunun üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti.


        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde su deposunun üzerinde oturan 76 yaşındaki A.K. dengesini kaybederek düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.






