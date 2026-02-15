Canlı
        Giresun'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Giresun'un Keşap ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Giriş: 15.02.2026 - 22:53 Güncelleme: 15.02.2026 - 22:53
        Giresun'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Giresun'un Keşap ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Alakaş Mahallesi'nde E.Ş. (35) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada E.Ş. yaşamını yitirdi.







