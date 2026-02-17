Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da kadına yönelik şiddetle mücadele konulu çalıştay düzenlendi

        Giresun'da, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı" çerçevesinde yerel stratejilerin belirlenmesi amacıyla "V. İl Eylem Planı" çalıştayı gerçekleştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:32 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da kadına yönelik şiddetle mücadele konulu çalıştay düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı" çerçevesinde yerel stratejilerin belirlenmesi amacıyla "V. İl Eylem Planı" çalıştayı gerçekleştirildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ​25 Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "V. Ulusal Eylem Planı" genelgesi doğrultusunda, Giresun'daki yol haritasını netleştirmek için önemli bir adım atıldığı belirtildi.

        Toplantıda, 2026-2030 dönemini kapsayan stratejilerin yerel dinamiklere göre nasıl şekillendirileceği ifade edilen açıklamada, şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi temel önceliklerin detaylı bir şekilde ele alındığı vurgulandı.

        Açıklamada, katılımcıların, şiddetin önlenmesi ve kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir konuma gelmesi adına il genelinde yürütülecek faaliyetler üzerine görüş ve önerilerini paylaştıkları kaydedildi.

        Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ender Yanık ile diğer ilgiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çin 'Ateş Atı Yılı'na girdi
        Çin 'Ateş Atı Yılı'na girdi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!

        Benzer Haberler

        Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
        Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
        Giresun'da su deposunun üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti
        Giresun'da su deposunun üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti
        Görele Belediyesi'nde yeni başkan seçildi
        Görele Belediyesi'nde yeni başkan seçildi
        Görele'de yeni belediye başkanı seçildi
        Görele'de yeni belediye başkanı seçildi
        Giresun'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
        Giresun'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
        Giresun Valisi Koç, Giresun Adası'nda süren çalışmaları inceledi
        Giresun Valisi Koç, Giresun Adası'nda süren çalışmaları inceledi