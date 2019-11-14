AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk, çay ve fındık hakkında konuştu AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: “Yakın bir gelecekte çay ithal etmek zorunda kalabiliriz” “Şu anada kadar fındık ihracatında 720 milyon dolar gelir sağlandı”

AK Parti Giresun Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda fındık ve çay konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Komisyondaki konuşmasında, ÇAYKUR’un Tirebolu Çay Fabrikasının kapasitesinin artırılmasının, ayrıca yeni bir fabrika kurulmasının şart olduğunu, daha önce yapımı planlanan çay fabrikası projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Cemal Öztürk, ’’Ülkemizde sudan sonra en fazla tüketilen içecek çaydır. Bilindiği gibi çay ülkemizde sadece Doğu Karadeniz Bölgesinde üretiliyor. Milletvekili olduğum Giresun ilinin doğu ilçelerinde de çay üretiliyor. Türkiye olarak kişi başına çay tüketiminde dünya birincisiyiz. Üretimde de ilk sıralarda yer alıyoruz. Şimdilik ithalat gerektirecek bir durum söz konusu olmamakla birlikte gerekli tedbirler alınmazsa yakın bir gelecekte çay ithal etmek zorunda kalabiliriz. Hem ülkemizin geleceği hem de üreticilerimizin gelirinin artması için tedbir alınması, çaylıkların yenilenmesi hatta yeni çay bahçeleri kurulmasına izin verilmesi gerekmektedir. Giresun çayı kalitesiyle ünlüdür. Bilindiği gibi ÇAYKUR’un 42 numara çayı Giresun’un Eynesil, Görele, Çanakçı, Güce ilçelerinde yetişen çaylarla Tirebolu’da üretiliyor. Bu fabrikanın kapasitesinin arttırılması ve planlanan ama son ekonomik gelişmeler nedeniyle beklemeye alınan yeni çay fabrikası projesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir’’ dedi.

Konuşmasına fındığın başkentinin Giresun olduğuna vurgu yaparak devam eden Öztürk, “Bu sene fındık fiyatlarının hasat öncesinde açıklanması son derece isabetli olmuştur. Açıklanan müdahale fiyatı ve Toprak Mahsulleri Ofisince sürecin iyi yönetilmesi fındık üreticilerini memnun etmiştir. Zamanında ve yerinde müdahale piyasaya denge getirmiştir. Son günlerde serbest piyasada fındık fiyatları ofis fiyatlarının üzerine çıkmıştır. Bu da uygulanan sistemin doğru olduğunun ve gelecek yıllar için örnek teşkil etmesi gerektiğinin işaretidir. İnanıyorum ki bundan sonra dünya fındık piyasasında Türkiye’nin kararları etkin olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dünya fındık üretim ve ticaretinde açık ara birinci sırada olduğunu, fındığın daha fazla değer kazanmasını hedeflediklerini belirten Öztürk, “Eylül ayında başlayan fındık ihraç sezonunun son on haftalık verilerine göre, Türkiye 112 bin ton iç fındık ihraç etmiş. Bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık 43 bin ton daha fazla. Ülkemiz bundan 720 milyon dolar gelir sağlamış. Geçen yıldan 350 milyon dolar daha fazla. Bu da gösteriyor ki, doğru politikalar doğru sonuçları getiriyor. İhracat sezonunun bitmesine daha kırk iki hafta var. İnşallah sezon sonunda fındık ihracatımız 2,5 milyar doların üzerine çıkar’’ şeklinde konuştu.

GİRESUN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:37

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