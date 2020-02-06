Giresun’daki heyelan Giresun merkeze bağlı Duroğlu Beldesi'nde yaşanan heyelanın belediye görevlilerinin tedbir aldığı esnada meydana geldiği ortaya çıktı Heyelanın yaşandığı bölgeye erken müdahale faciayı önledi

Giresun merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’nde yaşanan heyelanın belediye görevlilerinin tedbir aldığı esnada meydana geldiği ortaya çıktı.

Heyelan sabah saatlerinde GiresunDereli yolu üzerindeki Duroğlu Beldesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki tepeden şiddetli fırtınanın etkisiyle kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri heyelana yol açtı. Heyelan sonrası trafiğe kapanan yol Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Yaşanan heyelan ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, heyelana şiddetli rüzgarın neden olduğunu söyledi. Çetin "Dün akşam saat 21.00’da başlayan ve halen daha devam eden şiddetli rüzgar sonucu burada heyelan oluştu. Beldemizde bazı mahallelerde ise çatılar uçtu, elektrik ve telefon şebekeleri yıkıldı, ağaç altında kalan araçlar var bayağı bir hasar oluştu. Heyelanın yaşandığı alan göz önünde olan bir yer. Burada daha öncesinde bir şüphe olduğu için heyelanla ilgili Karayolları tarafından tedbir alınmıştı ancak burası devamlı hareket halinde olan bir yer. Sabah belediyeye gelirken burası aklımdaydı gelir gelmez burası için ekiplerimiz ile tedbirlerimizi aldık. Tedbir aldığımız esnada videoda da belli tedbir alırken heyelan meydana geldi” dedi.

Hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirten Çetin, şu an için 2 mahallesinde 2 aracın üzerine ağaç devrildiğini herhangi bir can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Heyelan sonrası AFAD, Belediye, Polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alırken, yoldan temizlenen kayaların kaldırılması içinse rüzgarın şiddetini kaybetmesi bekleniyor.

GİRESUN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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