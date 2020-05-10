Giresun Valisi’nden şehit annesine ‘Anneler Günü’ ziyareti

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Anneler Günü dolayısıyla şehit annesi Sultan Bay’ı ziyaret etti.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun’un Merkez ilçesine bağlı Kavaklar Mahallesinde ikamet eden ve 1991 yılında şehit olan Piyade Er İsmail Bay’ın annesi Sultan Bay’ı ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Korona virüs salgınından dolayı sosyal mesafenin ön planda tutulduğu ziyarette şehit annesi Sultan Bay, Giresun Valisi ve beraberinde gelen ziyaretçileri evinin önündeki bahçede misafir etti.

Vali Sarıfakıoğulları, şehit annesi Sultan Bay ile oturup sohbet etti ve Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını sordu.

Vali Sarıfakıoğulları daha sonra çevredeki vatandaşlarla biraz sohbet ettikten sonra şehit annesinin evinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.