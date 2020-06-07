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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanda ayı saldırısına maruz kalmamak için yapılması gerekenler

İHA

Giresun'un özellikle Alucra ilçesi kırsalında son yıllarda vatandaşların ayı saldırılarıyla karşılaşmaları sonucu vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almaları istendi.

Ormanda ayı saldırısına maruz kalmamak için yapılması gerekenler

Giresun'un özellikle Alucra ilçesi kırsalında son yıllarda vatandaşların ayı saldırılarıyla karşılaşmaları sonucu vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almaları istendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, özellikle Aluca ilçesinde son yıllarda vatandaşların ayı saldırılarıyla karşılaşmaları ve bazen de saldırıların ölümle sonuçlanması üzerine Orman Mühendisi Faruk Bucak tarafından vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.
Özellikle bahar aylarında ayıların kış uykusundan uyanması nedeniyle ayı saldırılarının görülebileceğini belirten Bucak, “Eğer ayıların bulunduğu bir ortamda yürüyorsanız, özellikle de bitkiler ve ortam görünmenizi zorlaştırıyorsa kendinizin orada olduğunu belli edin. Gürültü yapın, şarkı söyleyin, yüksek sesle konuşun ya da sırt çantanıza bir çan takın. Ayı, normalde korkak hayvandır, gürültüyü duyunca bölgeden uzaklaşacaktır. Ayı, ani bir hareket yapılmazsa insanı görünce kaçar” şeklinde konuştu.
Gruplar halinde yürüyenlerin ayıyla karşılaşmadığını belirten Bucak, “Ayıdan korunmak için rüzgarı arkanıza alarak yürüyün. Çünkü rüzgar sizin kokunuzu ona ulaştıracaktır. İnanılanın aksine ayılar insan kadar görebilmesine karşın, gözlerinden ve kulaklarından daha çok burunlarına güvenirler. Daima sizin orada olduğunuzu ayıların bilmesine olanak tanıyın. Böylece ayı oradan uzaklaşacaktır. Ayılar da tıpkı insanlar gibi doğada patika yolları kullanırlar. Onların geçiş yolları yakınına kamp kurmayın. Ayı ile ani karşılaşmaların önüne geçmeye çalışın" dedi.
Bucak, ayıların yılda sadece 6 ile 9 ay arası beslendiğini ve ani hareket yapılması halinde saldırgan olabileceğini vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:
“Ayılar çok güçlü ve çevik hayvanlardır, yaşadığı mekanı, gençleri ve özellikle de yavrularını inanılmaz şekilde korur. Asla bir ayıya, yuvasına ve yavrusuna yaklaşmayın. Onları beslemeye kalkmayın. Yakında bir ayı görürseniz geri dönerek orayı terk edin. Eğer bunu yapamıyorsanız ayı sizin yolunuzdan uzaklaşıncaya kadar bekleyin. Hayvana daima kaçacağı bir yol bırakın. Sakın koşmayın. Ayıların çoğu bir yarış atı kadar hızlı koşabilir. Ani ve hızlı hareket ayının saldırmasına neden olabilir" dedi.
Ayı ile karşılaşıldığında ayıyı kızdıracak davranışlardan sakınılması gerektiğini söyleyen Bucak, “Eğer ayı dişlerini gösteriyorsa, bağırıyorsa ya da başını yere eğip kulaklarını arkaya doğru atmışsa kızgındır. Kızgın bir ayının size saldırabileceğini göz önünde bulundurun. Eğer saldırgan görünmüyorsa, yumuşak bir ses tonuyla konuşun ve yavaşça geri dönün. Eğer ayı ayağa kalkmış ve havayı kokluyorsa sizi tanımaya çalışıyordur, konuşmaya devam edin. Eğer ayı kızmaya başlıyorsa yanınızda bulunan çantayı oyalamak için ayıya bırakın ve yavaşça en yakınınızdaki ağacın en tepesine tırmanın ve ayının uzaklaştığından emin olana kadar ağaçtan inmeyin” diye konuştu.
Ayıların meraklı, zeki ve tehlikeli hayvanlar olduğuna işaret eden Bucak, “Ayı, insandan uzak durmak ister. Bir çok durumda eğer bir ayıya fırsat verirseniz sizden uzaklaşacaktır. Ayı, genellikle bir insanı takip edip saldırmaz” ifadelerini kullandı.
Ayrıca ayıların doğal ortamlarının azalması ve yiyecek bulamamalarının önüne geçebilmek için ayıların yaşadığı ormanlar başta olmak üzere doğal yaşam ortamlarına meyve ağaçları dikilmesi önerisinde bulunuldu. kaydedildi.

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