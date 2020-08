Milletvekili Öztürk'ten Giresun Üniversitesi'ne tam destek

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Üniversitesi’ni ziyaret ederek yapımı devam eden inşaat çalışmalarını inceledi ve her daim üniversitenin yanında olduğunu belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Delegasyonu Başkanı Cemal Öztürk, Giresun Üniversitesi’nin Güre Yerleşkesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ile görüştü.

Milletvekili Öztürk, yapımı devam eden Spor Bilimleri Fakültesi ve fakülte yolu için kamulaştırılması gereken alan hakkında Rektör Can’dan bilgi aldı. Öztürk, üniversitenin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında her zaman ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, her zaman üniversitenin yanında olduğunu söyledi.

Rektör Can, Milletvekili Öztürk’e üniversitenin sorunlarına karşı gösterdiği duyarlılığa ve yaptığı katkılar için teşekkür ederek, üniversitenin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında verdikleri desteğin çok önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Rektör Can, yapılan çalışmaların çok zor bir dönemden geçilmesine rağmen bu tür katkılarla hızlandığını dile getirdi.

