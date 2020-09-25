Giresunspor, Bursa deplasmanında moral arayacak



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Bursaspor deplasmanında alacakları galibiyetle moral bulmak istediklerini söyledi.

TFF 1'inci Lig ekibi Giresunspor'un teknik patronu Hakan Keleş, lige yenilenmiş bir kadroyla girdiklerini ve uyum sorunu yaşadıklarını ifade ederek, "Ancak bu sıkıntıların üstesinden gelmek ve başarıya doğru hızla ilerlemek için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta evimizde oynadığımız karşılaşmada puan kaybı yaşamış olmaktan dolayı çok üzgünüz. Evimizde puan kaybetmeyi düşünmüyoruz. Biz yeni bir kadro oluşturduk, bu kadronun bizi bir üst lige çıkaracağını düşünüyorum" dedi.

Yarın ligin üçüncü haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacaklarını hatırlatan Hakan Keleş, bu maçı alarak moral kazanmak istediklerini kaydetti. Keleş, "Bursaspor ligin ilk haftasında deplasmanda aldıkları galibiyetle moral kazandılar. Biz de evimizde kaybettiğimiz puanları bu maçta telafi etmek için kazanmaya gidiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var. Bunu sahaya yansıttığımızda galibiyetin geleceğini biliyoruz. Milli takım arasına kadar ne kadar az kayıpla girersek, arada yapacağımız çalışmalarla yeni bir takım olmanın gerektirdiği uyum sorununu da aşacağımızı ve istediğimiz seviyeye geleceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2020-09-25 14:03:53



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