Giresun-Gümüşhane karayolu heyelan sonrası ulaşıma açıldı

Giresun'un Doğankent ilçesi ile Gümüşhane iline bağlayan karayolu heyelan sonrası ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tirebolu ile Doğankent ilçesini bağlayan karayolu dün Tirebolu'nun Aslancık köyü mevkiinde toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri tarafından dün gece başlatılan çalışma sonrasında yoldaki heyelan temizlendi.

22 Ağustos tarihinde yaşanan sel afetinde menfezin çökmesi sonucu 5 asker şehit olmuş, bir iş makinesi operatörü ise kayıp olduğu yol ulaşıma kapatılmış köprü çalışması başlatılmıştı. Köprü çalışması nedeniyle TireboluDoğankent ulaşımı ise Aslancık köyü güzergahından sağlanmaktaydı.

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