Sokak hayvanlarına polis şefkati

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak hayvanlarına polis şefkati

İHA

Sokak hayvanlarına polis şefkati

Giresun’da polis ekipleri yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulunuyor.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa Ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği koordinesi ve TDP Şube ekipleri, şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, park ve bahçelerdeki insan yoğunluğunun azalmasıyla yem ve mama bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma başlattı.
Ekipler, temin edilen mama ve yemleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin yoğun olduğu noktalara bırakıyor. Polis ekiplerinin bu çalışması vatandaşlarca ve hayvan severlerce takdir görüyor.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimler ve Hayvanları Koruma Gönüllüleriyle yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteği sağlandı. Özellikle sokağa çıkma yasağı bulunduğu günlerde ekiplerimizin çalışmaları daha da anlamlı hale gelmektedir. Bu kapsamda İlimiz Aksu, Çaykara ve Küçükköy mahallelerinde 14 nokta, Dereli İlçe Merkezi ve dağ yolunda 12 nokta ve toplam 42 sokak hayvanının beslemesi yapılmıştır. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle zaman zaman sokak hayvanlarının beslenmesine devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altaş: "Fındık yağına talep çok, üretim az" Altaş Yağ Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Altaş: "Bu seneye has ikinci kalite dediğimiz yağlık fındık bulamadık; Bu durum da fındık yağı fiyatlarını yükseltti" "Fındık yağının litresi neredeyse 40-50 lira civarına yükseldi; Oysa ki ayçiçek yağından ucuz fındık yağı sattığımız dönemler olmuştu" "Zeytin yağının iki katı bir fiyatta olan fındık yağı fiyatlarıyla karşı karşıyayız"
YEREL HABERLER Altaş: "Fındık yağına talep çok, üretim az" Altaş Yağ ...
Pandemi turizm alışkanlıklarını değiştirdi, turistler izole ortamları tercih ediyor
YEREL HABERLER Pandemi turizm alışkanlıklarını değiştirdi, turistler ...
Dağ keçisi avlayan avcılar sosyal medyanın gündeminde
YEREL HABERLER Dağ keçisi avlayan avcılar sosyal medyanın gündeminde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X