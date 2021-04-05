Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde sel HES kapaklarının açılması sonucu oluştuğu belirtilen sele kapılan 3 kişi kayboldu

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Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bir hidro elektrik santralinin (HES) kapaklarının açılması sonucu sel meydana geldi. Oluşan selde dere içinde 22 Ağustos 2020 tarihinde oluşan sel sonrası tahkimat yaptıkları belirlenen 3 işçi sulara kapılarak kayboldu. Kayıp 3 kişiyi bulmak için AFAD öncülüğünde çalışma başlatıldı.

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