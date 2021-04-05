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Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde sel HES kapaklarının açılması sonucu oluştuğu belirtilen sele kapılan 3 kişi kayboldu

İHA

Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde sel HES kapaklarının açılması sonucu oluştuğu belirtilen sele kapılan 3 kişi kayboldu

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bir hidro elektrik santralinin (HES) kapaklarının açılması sonucu sel meydana geldi. Oluşan selde dere içinde 22 Ağustos 2020 tarihinde oluşan sel sonrası tahkimat yaptıkları belirlenen 3 işçi sulara kapılarak kayboldu. Kayıp 3 kişiyi bulmak için AFAD öncülüğünde çalışma başlatıldı.

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