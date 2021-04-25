Giresun'da uçuruma yuvarlanan inek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı

Giresun’un Bulancak ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bulancak ilçesine bağlı Talipli köyünde gece saatlerinde ineği su kanalına düşen vatandaşın durumu bildirmesi üzerine bölgeye AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi. AKUT ekiplerinin çalışmaları sonucu uçuruma yuvarlanan inek, bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.