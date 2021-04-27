"Kadından fırın ustası olur mu?" diyenlere inat pide ustası oldu Pide ustası olan eşi çırak bulamayınca yanında çalışmaya başlayan Hatice Panik, işi öğrenerek usta oldu ve fırının başına geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kadından fırın ustası olur mu?" diyenlere inat pide ustası oldu Pide ustası olan eşi çırak bulamayınca yanında çalışmaya başlayan Hatice Panik, işi öğrenerek usta oldu ve fırının başına geçti

İHA

"Kadından fırın ustası olur mu?" diyenlere inat pide ustası oldu Pide ustası olan eşi çırak bulamayınca yanında çalışmaya başlayan Hatice Panik, işi öğrenerek usta oldu ve fırının başına geçti

Giresun’un Görele ilçesinde usta bulamayınca önlüğünü giyip pide fırınının başına geçen 40 yaşındaki Hatice Panik "Kadından fırın ustası olur mu ?" diyenlere inat, işine dört elle sarıldı. Yaptığı pide ve simitler rağbet gören Panik, müşterilerden gelen talepten memnun olduğunu söyledi.
İlçenin Yeşiltepe Mahallesinde pide ve simit fırını açan Mustafa Panik, iş yerinde uzun süreli çalışan çırak bulamayınca yardımına eşi Hatice Panik koştu. Kısa sürede işi öğrenen Hatice Panik, eşine hem çırak hem usta oldu.
Fırıncılığa eşine yardım için başladığını anlatan Hatice Panik, "Eşim bir simit fırınında usta olarak çalışıyordu. Ben de ev hanımıydım ancak eşimin çalıştığı iş yerinde çıraklar uzun süre çalışmıyordu bütün işler eşime kalıyordu. Bir gün eşim kendisine yardım için beni de götürdü ve zaman zaman da yardıma gitmeye devam ettim. Yavaş yavaşta işi öğrenince eşimin yanında çırak oldum. Aradan birkaç ay geçmeden de simit ve pideleri yapmaya başladım. Sonra işyeri sahibi yaşlandığı için fırını devretmek istedi ve eşimde devraldı. Şimdi karıkoca kendi simit ve pide salonumuzda çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Çalışmak, kadın olarak kolay, anne olarak zor”
Bir anne olarak çalışmanın zorluklarını da anlatan Panik, “Henüz 2 aylık bir bebeğim var. Hem ona bakıyorum, hem ev işlerini yapıyorum hem de fırına gelip çalışıyorum. Çocuğumu da fırına getiriyorum ben çalışırken o da en azından gözümün önünde oluyor. Bir kadın olarak değil, ama anne olarak çalışmak elbette çok zor. Buna rağmen çalışmaktan bu mesleği yapmaktan mutlu oluyorum. Gelen müşteriler beni görünce elbette şaşırıyorlar ama takdir de ediyorlar. Yaklaşık 15 yıldır yaptığım mesleğe iyice alıştım iyi ki bu fırıncılığı öğrenmişim. Müşterilerim de memnun ben de memnunum” diye konuştu.

“Hem hayat, hem iş arkadaşıyız”
Eşini hem hayat arkadaşı hem de iş arkadaşı olduğu için çok şanslı olduğunu ifade eden Mustafa Panik ise “Çalıştığım işyerinde usta olarak yalnız kalınca eşimi yardım için götürmüştüm. Baktım ki eli yatkın başka çırak aramadık. Birkaç ay gibi süre içerisinde de hemen hemen her işi yapabilecek hale geldi. Allah nasip etti kendi simit ve pide fırınımızın sahibi olduk. Bugün hem hayat hem de iş arkadaşı olarak çalışıyoruz. Ben hiç olmadığım zamanlarda da eşim hamur yoğurmasından fırınlamasına kadar her işi yapan bir usta durumundadır. Bundan müşterilerimiz de çok memnun çünkü biliyorlar ki kadın bulunduğu iş yeri hem hijyeniktir, hem de kadın eli lezzeti bulunmaktadır. Tabi ki ben de eşimin fırında bana yardımcı olduğu gibi ben de evde eşimin ev işlerine yardımcı oluyorum. Evde ve işte hayatımızı müşterek bir şekilde sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Cinayet zanlısını güvenlik kameraları yakalattı Giresun’un Yağlıdere ilçesinde işlenen cinayetin şüphelisi güvenlik kameraları incelenerek tespit edildi
YEREL HABERLER Cinayet zanlısını güvenlik kameraları ...
Kış uykusundan uyanan aç ayıların Doğu Karadeniz'deki saldırıları arttı Geçtiğimiz günlerde Rize'de yaşanan saldırıların ardından bu kez de Giresun'da aç kalan ayılar arı kovanlarına saldırdı
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan aç ayıların Doğu Karadeniz'deki ...
Giresun'da uçuruma yuvarlanan inek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Giresun'da uçuruma yuvarlanan inek AKUT ekipleri ...
3 kardeş, 4 ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 3 kardeş, 4 ay içinde koronavirüsten hayatını ...
Giresun’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 ...