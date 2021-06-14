Giresun’dan Suriye’ye 8 tır yardım malzemesi gönderildi

Giresun İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesi iş birliğinde hayırseverlerin desteği ile hazırlanan 8 tır, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Suriye’ye gönderilen yardım tırları için Seyit Mevlana Sadreddin Efendi Cami önünde düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Ramazan Topcan, kampanyanın gerçekleşmesinde emeği geçen ve destek olanlara teşekkür etti.

İl Müftüsü Ramazan Topcan güzel bir çalışmaya imza atıldığını belirterek “Suriye’de iç savaşın başladığı ilk günden itibaren bölge halkının yanında yer alan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), insani yardımdan eğitime, gıdadan giyeceğe, yakacaktan barınmaya kadar hayata dokunan her alanda savaş mağduru ailelere destek olmaya devam ediyor. İyilik hareketi Giresun’da yaşatılıyor. Sadece kendi varlığımızın devamı için değil, aynı zamanda ümmet için çırpınan bir millet olduk, bugün de var olacağız. Yarın da aynı duygu içerisinde olacağız. Başta din gönüllülerimiz olmak üzere kampanyanın gerçekleşmesinde emeği geçen ve destek olan ilçe müftülerimize, hayırsever vatandaşlarımıza ve Giresunlu kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İl Müftüsü Topcan’ın yaptığı duanın ardından 8 tır, Suriye'ye doğru yola çıktı.

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